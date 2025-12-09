Более 4 тысяч заявок на оформление «Стрелки» подали в Подмосковье за неделю

Жители Подмосковья все активнее оформляют услуги, связанные с транспортной картой «Стрелка», через региональный портал госуслуг. За неделю сервисом воспользовались более 4,4 тысячи раз, а с начала года — свыше 376 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Льготную карту могут оформить учащиеся и военные пенсионеры. Услуга доступна на «Госуслугах» в разделе «Прочее» — «Транспорт». Чтобы подать заявление, достаточно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Выдача карты и проверка документов проходят в МФЦ, выбранном при подаче заявки. Сообщение о решении и список необходимых документов поступит в личный кабинет заявителя.

Через онлайн-сервис можно подтвердить право на льготу, получить карту «Стрелка», восстановить защитный код, обменять неработающую карту, вернуть ее для получения залога, а также активировать или отключить льготу на проезд по банковской карте «МИР».