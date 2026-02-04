Еще 4 тысячи заявлений на прикрепление к поликлинике подали в Подмосковье

Фото: Центральная городская поликлиника в Лобне на 600 посещений в смену / Медиасток.рф

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что за первый месяц 2026 года на портале госуслуг региона было подано более четырех тысяч заявлений на прикрепление к поликлинике.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В заявке следует выбрать поликлинику для прикрепления, указать текущую поликлинику и ввести данные полиса ОМС.

Важно помнить, что менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, кроме случаев изменения места жительства или места пребывания.

Услуга «Прикрепление к поликлинике» доступна на региональном портале в разделе «Прочее» — «Здоровье». Решение по предоставлению услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.

Подробнее о услуге можно узнать по ссылке.