Еще 4 тысячи заявлений на прикрепление к поликлинике подали в Подмосковье
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что за первый месяц 2026 года на портале госуслуг региона было подано более четырех тысяч заявлений на прикрепление к поликлинике.
Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. В заявке следует выбрать поликлинику для прикрепления, указать текущую поликлинику и ввести данные полиса ОМС.
Важно помнить, что менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, кроме случаев изменения места жительства или места пребывания.
Услуга «Прикрепление к поликлинике» доступна на региональном портале в разделе «Прочее» — «Здоровье». Решение по предоставлению услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение одного рабочего дня.
Подробнее о услуге можно узнать по ссылке.