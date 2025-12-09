Более 4 тысяч школьников Подмосковья написали РДР по химии

Более четырех тысяч десятиклассников Подмосковья из 277 школ написали региональную диагностическую работу по химии 9 декабря. Они проверили свои знания в области определение веществ и их свойств.

На выполнение работы отводилось 100 минут. Она состояла из 18 заданий разного уровня сложности. Максимально за работу можно получить 32 балла, а минимальный порог составляет 12.

Задания проверяют умение определять принадлежность веществ к различным классам, характеризовать свойства соединений и многое другое.

РДР проводят в онлайн-формате. Работы проверяют независимые эксперты в системе ГИС «ЕАИС ОКО».

Результаты объявят не позднее 18 декабря. На их основе учителям порекомендую организовать адресную поддержку и определить направления повышения квалификации.

Цикл предметных региональных диагностических работ продлится до 16 декабря.