Более 4 тысяч самозахватов земли пресекли в Подмосковье с начала года

Более четырех случаев самовольного занятия земель устранили в Подмосковье с начала года. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений региона.

Как пояснили в ведомстве, большая часть собственников сейчас исправляет нарушение земельного законодательства. Это можно сделать с помощью процедуры перераспределения. С начала года в бюджет Подмосковье от перераспределения земельных участков поступило 183 миллиона рублей.

Лидерами по устранению самозахватов стали городские округа Богородский, Орехово-Зуевский и Подольск.

«Устранить нарушение по самозахвату возможно двумя способами: либо при отсутствии каких-либо ограничений воспользоваться услугой Миноблимущества по перераспределению, то есть узаконить „прирезку“, либо демонтировать объекты, неправомерно расположенные на чужой территории», — объяснили в Министерстве.