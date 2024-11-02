Более 4 тысяч рекламных конструкций убрали в лесах Подмосковья с января

Незаконную рекламу продолжают убирать с деревьев в лесах Подмосковья. С начала года демонтировали свыше 4,5 тысячи таких конструкций.
«С января в подмосковных лесах устранили 4 590 баннеров, плакатов и растяжек. Практически все они размещались на живых деревьях — прибитые гвоздями, прикрученные саморезами или проволокой», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Больше всего незаконных рекламных конструкций демонтировали в Орехово-Зуевском (1253), Звенигородском (406) и Наро-Фоминском (396) округах.
Жителям Подмосковья напомнили, что за рекламу на деревьях предусмотрены штрафы. Их сумма составляет от четырех до 300 тысяч рублей.
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