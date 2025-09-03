Более 4 тысяч пусков газа по социальной программе выполнили в Истре летом

Число газифицированных домов в муниципальном округе Истра продолжает уверенно расти. Только за летний период подано и находится в работе 6489 заявок от жителей.

Напомним, что ключевое преимущество программы — бесплатная прокладка газовых труб до границ земельных участков для заявителей. Дополнительная мера поддержки — бесплатные работы внутри участка и предоставление газового оборудования стоимостью до 80 тысяч рублей — распространяется только на льготные категории граждан: многодетные семьи; члены семей участников и ветеранов Великой Отечественной войны; мобилизованные граждане и члены их семей, а также ветераны боевых действий.

За три месяца лета в округе заключили 3457 комплексных договоров и сделали 5917 отводов к домам. Подать заявку на социальную газификацию можно на сайте Мособлгаза. В случае, если вам положена газификация на льготных условиях, заявку необходимо подать через региональный портал госуслуг.