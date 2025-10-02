Более 4 тысяч процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

«Благодаря процедуре ЭКО, женщины, имеющие проблемы с наступлением беременности естественным путем, могут стать мамами. Важно, что процедура в регионе проводится бесплатно, за счет средств ОМС, при наличии медицинских показаний. Всего с начала года в Подмосковье проведено более четырех тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Больше информации о том, как работает система родовспоможения в регионе, можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в регионе работает единый кол-центр. Позвонить можно по номеру 8 (800) 550-30-03 каждый день с 08:00 до 20:00. Звонок бесплатный.