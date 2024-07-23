Более 4 тысяч операций провели в онкодиспансере Подмосковья с начала года

Фото: Московский областной онкологический диспансер

Около 4,5 тысяч операций провели врачи Московского областного онкологического диспансера в начала года. Медицинский центр оснащен самым современным оборудованием, а в работе используются новейшие технологии.

«Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом», —  рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.

Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием для обеспечения высокой стерильности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Обогащение мавродиками. Что стало с самой крупной в истории России финансовой пирамидой

Консолидация лидеров. Что известно об объединившейся с Wildberries группе Russ

Ничего не предвещало беды. Разбившаяся на байке МотоТаня общалась с отцом перед смертью

Женские деньги Харрис. Кто лоббирует замену Байдена

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте