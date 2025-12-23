Более 4 тысяч онлайн-заявок на оказание соцуслуг подали в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на оказание услуг с использованием социального сертификата. С начала года этой возможностью воспользовались более четырех тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, подать заявку могут жители с действующим социальным сертификатом. По нему можно оформить договор на предоставление обслуживания на дому или в полустационарной форме.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Другое». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

«Проект договора для подписания поступит в личный кабинет заявителя. Если требуется поменять исполнителя услуг по социальному сертификату, то сначала нужно расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление», — пояснили в министерстве.

Услугу предоставляют бесплатно в течение одного рабочего дня.