Более 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали более четырех тысяч машин, припаркованных с нарушениями. Это на 60 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном Минтрансе, за этот период 388 машин эвакуировали с улиц Ленинского округа. Еще 372 случая произошло в Химках, 346 — в Красногорске, 329 — в Мытищах и 274 — в Люберцах.

«Среди марок автомобилей чаще всего на минувшей неделе правила парковки и стоянки нарушали владельца марки Kia — 358 транспортных средств переместили на штрафстоянки», — рассказали в ведомстве.

Водителей призвали строго соблюдать правила и не оставлять машины в зоне запрещающих знаков, на пешеходных переходах, автобусных остановках и во втором ряду. Помимо штрафа нарушителям нужно также платить за эвакуацию автомобиля.

Узнать расположение машины можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».