Более 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье эвакуировали 4,3 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Показатель немного снизился — на 19 машин меньше, чем неделей ранее.

По данным Центра безопасности дорожного движения, больше всего нарушений зафиксировали в Красногорске, где под запрещающими знаками и на остановках общественного транспорта оставили 519 автомобилей. В Химках эвакуировали 435 машин, в Мытищах — 350, в Балашихе — 277, в Люберцах — 268.

Чаще других правил парковки не соблюдали владельцы KIA, Hyundai, ВАЗ, Geely и Chery. В ведомстве подчеркнули, что эвакуация предусмотрена за стоянку под запрещающими знаками, на местах для инвалидов без оснований, во втором ряду, на пешеходных переходах и остановках общественного транспорта. Найти свой автомобиль после эвакуации можно по номеру 112 или в приложении «112 МО».

В Минтрансе напомнили, что неправильная парковка мешает движению, работе спецслужб и зимней уборке дорог, поэтому водителям важно соблюдать правила.