Более 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья переместили более 4,1 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 131 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном Минтрансе, чаще всего нарушители оставляли автомобили в зоне действия запрещающих знаков, в том числе на автобусных остановках.

За неделю 468 машин эвакуировали в Красногорске, 396 — в Ленинском округе, 369 — в Химках и по 306 в Мытищах и Люберцах.

Водителей призвали соблюдать правила парковки. Машины нельзя оставлять у запрещающих знаков, у контейнерных площадок, на автобусных остановках, во втором ряду и на пешеходном переходе.

Узнать местоположение перемещенного авто можно по телефону 112 или в приложении «112 МО».