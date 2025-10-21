Более 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За семь дней с улиц Подмосковье эвакуировали более четырех тысяч машин, припаркованных с нарушениями. Это на 28 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в региональном Минтрансе, больше всего нарушений за этот период выявили в Химках. Там эвакуировали 399 автомобилей. Чаще всего машины оставляли в зоне действия запрещающих знаков, в том числе на автобусных остановках.

Еще 397 нарушений устранили в Красногорске, 358 — в Ленинском округе, 335 — в Мытищах и 278 — в Люберцах.

Машину могут эвакуировать за стоянку у запрещающих знаков, на пешеходном переходе, во втором ряду, у контейнерной площадки или остановки общественного транспорта. Узнать местонахождение перемещенного авто можно по телефону 112, а также в приложении «112 МО».

Жителей призвали соблюдать правила и мешать проезду экстренных служб и спецтехники.