Более 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья переместили более 4,1 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 31 больше, чем неделей ранее.

Как рассказали в областном Минтрансе, за неделю в Красногорске эвакуировали 446 машин, в Химках — 367, в Мытищах — 338, в Люберцах — 291, а в Ленинском округе — 244.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не оставлять машины на автобусных остановках, во втором ряду, в зоне запрещающих знаков и на пешеходных переходах.

Узнать местонахождение эвакуированной машины можно по телефону 112 или в приложении «112 МО». Штраф за неправильную парковку составляет пять тысяч рублей.