Более 4 тысяч квадратов дорожной разметки обновили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск продолжаются работы по обновлению дорожной разметки для повышения безопасности движения. Подрядные службы уже обновили более 4 тысяч квадратных метров разметки.

Особое внимание уделяют участкам с наибольшим износом старого покрытия. В первую очередь восстанавливают разметку на дорогах, которые отремонтировали в последние годы, а также на улицах с маршрутами общественного транспорта.

«Кроме того, перед началом учебного года стоит отдельная задача — привести в порядок организацию дорожного движения около социально значимых объектов: школ, детских садов. Работы будут продолжаться весь благоприятный период, то есть как минимум до конца сентября», — сказал начальник управления благоустройства администрации округа Андрей Макаровский.

Для нанесения разметки используют различные материалы: краску и два вида пластика — холодный и горячий. Специалисты отмечают, что пластиковая разметка более долговечна и износостойка по сравнению с краской на водной основе.