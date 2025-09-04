Более 4 тысяч исследований качества яиц провели в Подмосковье с начала года

Ветеринарно-санитарные эксперты регулярно следят за качеством продуктов в Подмосковье. Строгий контроль не обходит и яйца — только с начала года в регионе провели более 3,4 тысячи исследований.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, обязательную проверку проходит каждая партия куриных и перепелиных яиц. Она включает органолептический анализ чистоты, скорлупы и содержимого, а также просвечивание для оценки белка, желтка и воздушной камеры.

Всего с начала года специалисты отобрали более трех тысяч проб и провели 3,4 тысячи исследований яиц. В результате с продажи сняли 618 единиц продукции.

«Каждая партия яиц сопровождается обязательной документацией, подтверждающей ее качество и безопасность. К реализации не допускаются яйца водоплавающей птицы, продукция с поврежденной скорлупой, загрязнениями и нарушениями маркировки», — отметили в ведомстве.

Регулярный контроль позволяет выявить некачественную продукцию и предотвратить ее продажу.

Жителям рекомендуют приобретать продукты только в проверенных местах, где у продавцов есть все необходимые документы.