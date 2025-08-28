Более 4 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Можайском округе

Более четырех тысяч гектаров муниципальных и неразграниченных земель Можайского округа были обработаны от борщевика Сосновского в два этапа — химическими и механическими способами. Это означает, что мероприятия по уничтожению борщевика проводились в течение всего вегетационного периода растения.

Практически ежедневно на полях работали несколько бригад подрядной организации. В водоохранных зонах борщевик удаляли только механически. На остальных участках применяли эффективный химический раствор, который через листья проникает и поражает корневую систему. Для достижения наилучшего результата одни и те же участки обрабатывали дважды за лето.

Так, в деревне Никитино повторно обработали поле площадью 20 гектаров, так как там под желтыми листьями появилась молодая поросль, и специалисты нанесли состав из ранцевых опрыскивателей. Эффект будет заметен через несколько дней.

По обращениям жителей в Можайском округе обработали примерно 400 гектаров и работы продолжаются.

Оставить заявку можно по горячей линии борьбы с борщевиком: 8-496-38-42-220.