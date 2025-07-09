Более 4 тысяч гектаров земли обработают от борщевика Сосновского в Можайске

В Можайском округе продолжается уничтожение борщевика Сосновского. Всего в 2025 году обработают более четырех тысяч гектаров земли, в том числе с помощью дронов.

Частную территорию должны обрабатывать собственники, а общего пользования — подрядчик. Помимо механической и химической обработки, исполнитель внедрил новый способ — доставка химика с помощью дронов. Для их использования нужно все два человека. БПЛА распыляет раствор на местность со сложным рельефом, где тяжело пройти человеку.

Карта полетов уже составлена. Получены разрешения. Жителей уведомили о работах в населенных пунктах.

Отметим, для химического уничтожения борщевика используют специальный состав. Он впитывается в листья и поражает корневую систему. Визуальные признаки появляются от трех дней до недели в зависимости от погоды.

«Мы уже третий год используем сельскохозяйственные дроны для борьбы с борщевиком. Эффективность доказали на порядок выше, химикаты обрабатывают всю территорию равномерно и не пропускается ни одного участка. Конечно, без людей тоже не обойтись, потому что у дрона есть ограничения — он не может работать над дорогами, деревьями и линиями электропередач. Но я уверен, что будущее за масштабным использованием именно такой техники», — прокомментировал заместитель генерального директора подрядной организации «Юнити плюс» Игорь Барабан.

За один полет агродрон может обработать 2,5 гектара. Он распыляет порядка 30 литров раствора.