Более 4 тысяч единиц спецтехники задействуют для уборки снега в Подмосковье

Более четырех единиц специальной техники для зимней уборки задействуют в Подмосковье. На улицы региона для борьбы со снегом выйдут несколько видов мини-погрузчиков, тракторов, самосвалов, а также специалисты будут использовать ручные роторы и мото-щетки.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, сейчас в Подмосковье внедряются новые системы мониторинга спецтехники, которые благодаря утвержденным маршрутам и геолокации в режиме реального времени отображают состояние дворов в городских округах.

«Также разрабатываем новые подходы к борьбе с запаркованностью. Каждый день наш инспекторский состав делает объезд по наиболее проблемным территориям. Также их задача здесь — усиление контроля за выполнением работ муниципалитетами и управляющими компаниями», — добавил Мурашов.

Наибольшее количество оборудования будет сосредоточено в Одинцовском, Раменском, Красногорском, Истре и Дмитровском городских округах.