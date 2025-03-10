Более 4 тысяч дорожных ям устранили в Одинцове с начала 2025 года

В администрации Одинцовского округа прошло совещание, на котором обсудили содержание дорог в предстоящий весенне-летний период. В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Андрей Иванов, его заместители, руководители МЦУР, а также представители подрядных дорожных организаций.

Андрей Иванов отметил, что из-за аномально теплой зимы и ранней весны работы по содержанию дорог начались раньше обычного. «Мы уже устраняем ямы, убираем мусор, моем дороги, тротуары, ограждения, красим урны и приводим в порядок остановки общественного транспорта», — сообщил глава округа.

По данным МЦУР, количество жалоб на состояние дорог в 2025 году снизилось, что частично связано с благоприятными погодными условиями. Во второй половине февраля зафиксировали 213 обращений, из которых только 18 касались ремонта дорожного полотна, а 25 — мусора на дорогах. С начала года в округе отремонтировали 4139 ям общей площадью 30 тысяч квадратных метров и собрали 1178 кубометров мусора.

Первый заместитель главы округа Михаил Пайсов подчеркнул важность упреждающего контроля: «Это не только оперативное реагирование на жалобы, но и обеспечение безопасности жителей, особенно детей. Выявление дефектов, их устранение и уборка мусора — все это требует серьезного подхода».

В Одинцовском округе общая площадь дорог вместе с тротуарами составляет 3,9 миллиона квадратных метров. Сейчас уже начали переоборудовать технику для весенне-летнего сезона. Летом на дорогах будут работать 39 комбинированных дорожных машин, 38 тракторов и шесть вакуумно-подметальных машин.