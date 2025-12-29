Более 4 тысяч домов подключили к газу на юго-востоке Подмосковья с января

В этом году на юго-востоке Подмосковья к газу подключили более четырех тысяч домов. Работы провели по президентскому проекту. Основной объем подключений пришелся на Раменское и Бронницы, где синее топливо получили 2,2 тысячи строений.

Как рассказали в Мособлгазе, 670 домов подключили к газу в Воскресенске, еще 650 — в коломне, 290 — в Егорьевске, 203 — в Луховицах и 191 — в Люберцах.

По льготной программе абонентами компании стали 327 жителей юго-востока Подмосковья. Для них работы провели в рамках региональной поддержки.

Также 741 дом получил доступ к газу в ускоренные сроки благодаря услуге «Быстрая догазификация».

По проекту в этом году построили более 52 километров сетей.