Более 4 тысяч детей приняли участие в конкурсе юных талантов в Подольске

Конкурс «Юные таланты-2025» посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За награды боролись около 4 тысяч детей и подростков в возрасте от семи до 17 лет.

Гала-концерт лауреатов конкурса детского творчества состоялся в доме культуры имени Лепсе. Программа началась с церемонии награждения. Кубок победителя во второй раз завоевал Дворец культуры «Октябрь», который подготовил наибольшее количество лауреатов.

Обладателями Гран-при в разных номинациях стали Анастасия Глазкова из цирковой студии «Алле» и ДК ЗиО, Полина Пономарева из продюсерского центра Саши Колчака, Екатерина Михайлова из музыкально-хоровой студии «Радуга» и Яна Рау из балетной студии «Синяя птица» ДК «Октябрь», Георгий Устинов из детской музыкальной школы № 1.

В насыщенную концертную программу вошли танцевальные, вокальные, хоровые и инструментальные номера. Зрители не скупились на овации для юных артистов. В завершение участники конкурса вместе исполнили песню «День Победы», ставшую символом главного государственного праздника России.