Более 4 тысяч человек в 18 городах Подмосковья посетили ярмарку вакансий
Более четырех тысяч человек посетили ярмарку вакансий в Подмосковье «Работа России. Время возможностей». В 18 городах с 22 по 28 июня свои предложения о работе представили более 500 крупных работодателей региона.
«Работу здесь могли найти представители рабочих профессий, инженеры, экономисты, аграрии, студенты, участники СВО, пенсионеры и предпенсионеры», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
По словам директора центра занятости Подмосковья Светланы Скородумовой, в планах проводить ярмарки вакансий регулярно.
«В этом году наша команда разработала миссию центра занятости — это изменить отношение к труду. Ведь труд — это удовольствие», — сказала директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.
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