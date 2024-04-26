Более 4 тысяч человек написали «Диктант Победы» в Химках | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 19:51 Более 4 тысяч человек написали «Диктант Победы» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Традиционную патриотическую акцию «Диктант Победы» провели в городском округе Химки. В этом году диктант прошел на 26 городских локациях. Участие в мероприятии приняли свыше четырех тысяч человек.

«Диктант Победы» в Химках провели уже в шестой раз. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин также присоединился к акции и выполнил задания в лицее № 7 вместе со школьниками, активистами партии «Единая Россия» и муниципальными депутатами.

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«Сегодня сел за парту вместе с тысячами химчан, чтобы не только проверить свои знания, но еще раз вспомнить главные события военной истории нашей страны, героев, которые ковали эту Великую Победу», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Тематика заданий «Диктанта Победы» коснулась ключевых событий Великой Отечественной войны, юбилеев военачальников и писателей-фронтовиков и других памятных дат.

«В акции „Диктант Победы“ участвую впервые. Мне хотелось узнать, какие задания будут. С чем-то получилось справиться с легкостью, что-то далось труднее. Мне очень понравилась акция, и я с удовольствием приму участие в следующем году», — рассказала ученица девятого класса лицея № 7 городского округа Химки Ангелина Булат.

Центральной площадкой акции в Химках стал аэропорт Шереметьево. Все желающие могли написать «Диктант Победы» в общедоступной зоне вылета терминала В.

Все участники акции получат сертификаты, а победителей наградят дипломами. Авторов 20 лучших работ пригласят на парад Победы 9 Мая в Москву.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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