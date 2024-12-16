Более 4 тысяч онлайн-заявок на размещение рекламы подали в Подмосковье

Услугу по согласованию схем размещения рекламы перевели в онлайн в Подмосковье в 2023 году. За это время ей воспользовались более четырех тысяч раз. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.
Схема информационно-рекламного оформления нужна для сохранения фасада здания. Она должна содержать данные о размещении и размерах информационных и рекламных конструкций.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». Получить ее могут бесплатно как физические, так и юридические лица. Услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней. Заявитель сможет ознакомиться с решением в личном кабинете.
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