Более 4 тонн гуманитарной помощи из Дмитровского округа доставили в Курск

В Дмитрове продолжается активная гуманитарная помощь жителям Курской и Белгородской областей. В течение месяца из округа отправлено несколько машин с необходимыми грузами, среди которых детские коляски, одежда и обувь для всех возрастов, а также матрасы, подушки, одеяла и канцелярские принадлежности.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный выразил благодарность Жанне Бариновой, Наталье Титовой, Кристине Веселковой, а также водителям за их неоценимый вклад в доставку посылок в Курчатов и Курск. Он также поблагодарил всех жителей за их активную гражданскую позицию и поддержку бойцов и пострадавших.

Напомним, что сбор гуманитарной помощи в Дмитрове осуществляется в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: ул. Лиры Никольской, д. 4, а также в молодежных центрах «Сфера» и «квАРТал». Жители могут приносить свои пожертвования в указанные центры в рабочие часы.

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