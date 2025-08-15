Сегодня 09:11 Более 4 километров тепловых сетей заменят в Лыткарине 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Ремонт тепловых коммуникаций продолжается в муниципалитете. В настоящее время работы идут на улицах Спортивная, Песчаная и Парковая.

Всего планируют поменять 4,5 километра сетей. Это ключевые теплотрассы округа, по которым в квартиры жителей поступают горячая вода и отопление. На время проведения капитального ремонта здесь установили резервные системы, по которым жители сейчас получают горячую воду.

Особое событие для города — капремонт теплотрассы на Парковой улице. Протяженность магистрали — более километра. Трасса не функционировала с советских времен, теперь она свяжет две основные городские котельные в единую сеть. Трубопровод позволит переключать подачу тепла между котельными в экстренных случаях.

В округе также продолжается реконструкция центральной котельной и четырех тепловых пунктов во дворах. Работы завершат в срок — до начала отопительного сезона.