Более 4 километров тепловых сетей заменят в Лыткарине

Ремонт тепловых коммуникаций продолжается в муниципалитете. В настоящее время работы идут на улицах Спортивная, Песчаная и Парковая.
Всего планируют поменять 4,5 километра сетей. Это ключевые теплотрассы округа, по которым в квартиры жителей поступают горячая вода и отопление. На время проведения капитального ремонта здесь установили резервные системы, по которым жители сейчас получают горячую воду.
Особое событие для города — капремонт теплотрассы на Парковой улице. Протяженность магистрали — более километра. Трасса не функционировала с советских времен, теперь она свяжет две основные городские котельные в единую сеть. Трубопровод позволит переключать подачу тепла между котельными в экстренных случаях.
В округе также продолжается реконструкция центральной котельной и четырех тепловых пунктов во дворах. Работы завершат в срок — до начала отопительного сезона.
