Более 4 километров тепловых сетей заменят в Химках в 2026 году

Компания «ТСК Мосэнерго» начала новый этап выполнения инвестиционной и ремонтной программ на 2026–2027 годы. Об этом сообщила глава округа Инна Федотова в социальных сетях.

Глава муниципалитета отметила значимость этих работ и подчеркнула, что от них напрямую зависят комфорт и безопасность жителей.

Замена изношенных тепловых сетей по 17 адресам предусмотрена в программе на 2026 год. Работы затронут микрорайон Планерная, улицы 9 Мая, Первомайскую, Зеленую, Мичурина, Юбилейный проспект и Нагорное шоссе. Одновременно котельные оснастят новым оборудованием с современными автоматизированными системами управления. Это повысит надежность и эффективность всей теплоснабжающей системы. Летом специалисты проведут плановые ремонты, чтобы подготовить инфраструктуру к новому отопительному сезону.

Модернизация коммунальных сетей идет планомерно: растут объемы замены трубопроводов, применяются передовые технологии, ужесточается контроль качества. Главная цель — гарантировать стабильное теплоснабжение для всех химчан.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства также ведется комплексная работа. Инна Федотова лично следит за управляющими компаниями и проводит еженедельные совещания.

Так, в 2026 году проведут капительный ремонт в 101 многоквартирном доме, обновят 60 подъездов, а модернизация контейнерных площадок охватит 51 адрес.