Более 4 километров тепловых сетей обновят в Звенигороде

Обновление тепловых коммуникаций активно продолжается на Нахабинском шоссе и улице Ленина в Звенигороде. Суммарно модернизируют четыре километра труб.

Подрядная организация перекладывает на первом участке более трех километров труб, на втором — около полутора. Отметим, что от надежности этих систем зависит теплоснабжение свыше 100 многоквартирных домов и шести социальных объектов Звенигорода.

Работы по замене ведутся поэтапно, от камеры к камере и к центральным тепловым пунктам. Сложности добавляет большое количество коммуникаций, не всегда отраженных в схемах, поэтому подрядчику приходится проводить дополнительные обследования. Приоритетными сейчас остаются качество и долговечность новых сетей.

Первый этап модернизации сетей планируется завершить в этом году, а второй — пройдет в 2026 году.