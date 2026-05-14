Более 4 километров дорог отремонтировали в Истре

На данный момент работы выполнены на 13 объектах, общей протяженностью более четырех километров. В 2026 году запланировано привести в порядок еще 67 участков муниципальных дорог — это более 32 километров.

Уже отремонтированы три улицы в Дедовске: Нагорная, Энергетиков, Первомайская, а также дорога к СНТ «Чайка» и три участка в Истре: Рабочий проезд, улицы Пионерская, Центральная и Железнодорожная. Также привели в порядок дороги в деревнях Талицы, Вельяминово, Новинки и Павловской Слободе на улице Красная Слободка.

Прямо сейчас рабочие меняют асфальтовое покрытие в Дедовске на четырех участках общей протяженностью больше двух километров на улицах Октябрьская, Западная и Юбилейная. Также работы ведутся в Павловской Слободе на улице Калинина.

Помимо этого в Дедовске приводят в порядок тротуар на улице Ленина.