Более 4 гектаров травы скосили в Ленинском округе в июне

Активный покос травы продолжается в Ленинском округе. В первый месяц лета специалисты окосили более четырех гектаров во дворах и общественных пространствах.

В основном косят траву выше 10 сантиметров. Задачи перед сотрудниками ставят в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Работы проводят в рамках программы «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры».

«Покос травы — важная мера по поддержанию чистоты и порядка на территории Ленинского округа. Для механизированного покоса выбирается в основном дневное время, когда шумовая нагрузка допустима», — сказал директор муниципального учреждения «Благоустройство» Виктор Сюлергин.

Специалисты предприятия в среднем за две недели отрабатывают порядка 200 подобных задач. Все запланированные работы идут по графику.