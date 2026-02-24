Более 39 тысяч онлайн-заявок на ЕГЭ подали в Подмосковье за неделю

Школьники Подмосковья могут онлайн подать заявку на сдачу ЕГЭ . На минувшей неделе сервис возглавил рейтинг самых популярных госуслуг. Заявки подали более 39 тысяч человек.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, второй самой популярной услугой недели стало оформление выписки из домовой книги. Их заказали более 17,3 тысячи раз. Еще 8,1 тысячи заявок поступило на выдачу и замену социальных карт. Около семи тысяч заявок поступило на запись в кружки и секции и 4,5 тысячи — на присвоение адреса.

Всего на региональном портале Подмосковья доступно более 420 госуслуг для жителей и предпринимателей. Получить их также можно в мобильном приложении «Добродел».