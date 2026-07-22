Более 380 таксистов-нелегалов оштрафовали в аэропортах Подмосковья

С середины августа прошлого года в Подмосковье действует новый порядок привлечения к ответственности за нарушение правил перевозок пассажиров. Водителям запрещено предлагать услуги такси прибывающим в аэропорты вне специально отведенных для этого мест. Итоги работы за прошедший период подвели в Мособлдуме.

Как сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, за время действия закона инспекторы составили 388 протоколов в отношении нелегальных перевозчиков. По его словам, основная цель законодательной инициативы — защитить пассажиров от навязчивых услуг и гарантировать безопасность поездок. В отличие от водителей, работающих без разрешений, официальные таксисты проходят обязательные медицинские осмотры перед выходом на линию, а их транспорт регулярно проверяется на предмет технической исправности.

Для нарушителей, предлагающих поездки вне специальных зон, установлены штрафы. Граждане за подобное правонарушение заплатят пять тысяч рублей, должностные лица — 20 тысяч, а юридические — 50 тысяч рублей. При этом пассажирам рекомендуют пользоваться официальными стойками такси в зданиях аэровокзалов или вызывать машину через мобильные приложения агрегаторов.

Новые правила действуют на территории всех воздушных гаваней, расположенных в Подмосковье, включая Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Для выявления нарушений инспекторы Управления регионального административно-транспортного контроля проводят рейды в аэропортах круглосуточно.