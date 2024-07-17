Более 380 миллионов рублей выплатили инвалидам Подмосковья с начала года

Более 15 мер социальной поддержки предусмотрено для жителей с инвалидностью в Московской области. Среди них различные выплаты, средства реабилитации и компенсация расходов на санаторно-курортное лечение.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева отметила, что процесс получения льгот и выплат для людей, нуждающихся в поддержке, максимально упрощен, и некоторые назначаются автоматически. Она также напомнила, что в этом году процедура получения уникальной выплаты в размере 18 тысяч рублей на паллиативных детей была упрощена. Теперь семьи получают ее без проверки доходов.

В министерстве социального развития региона добавили, что в Подмосковье проживают более 370 тысяч человек с инвалидностью. Помимо социальной поддержки, они могут бесплатно пройти реабилитацию в социальных центрах, а также получить денежную помощь на приобретение необходимых реабилитационных средств. Общая сумма выплат на меры поддержки из регионального бюджета превысила 380 миллионов рублей.

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