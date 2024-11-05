Более 3,8 тысячи машин переместили на штрафстоянки в Подмосковье за неделю

За неделю с подмосковных улиц убрали 3838 машин, припаркованных в запрещенных местах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Машины нарушителей направляют на штрафстоянки. Это может произойти, если автомобиль припарковали в зоне действия запрещающих знаков, если он мешает автобусам или мусоровозам, оставлен на газоне и в неположенных местах.

Больше всего машин эвакуировали за неделю в Красногорске (382), Ленинском (340), Мытищах (295), Химках (294) и Балашихе (267).

Узнать о местонахождении машины можно по телефону 112, в приложении 112 МО или на сайте.