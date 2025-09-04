Более 38 тысяч многодетных семей Подмосковья получили бесплатные участки земли

В Московской области с 2011 года действует закон, который дает многодетным семьям право на бесплатное получение земельного участка, оформленного в равную долевую собственность всех членов семьи. С начала 2025 года наибольшее количество территорий предоставили в Жуковском — 140, Домодедове — 125, Электростали — 86, Подольске — 59 и Орехово-Зуеве — 56.

«За восемь месяцев этого года участки площадью от 10 до 15 соток под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство получили 1037 семей с тремя и более детьми. Всего же за 14 лет, с начала действия закона Московской области о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям, участки получили 38,5 тысячи подмосковных семей.», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

С апреля 2025 года условия получения земли изменились: теперь хотя бы один из родителей должен иметь постоянное проживание в Московской области не менее десяти лет на момент подачи заявления, а трое и более детей также должны быть гражданами России и жить в регионе. Кроме того, члены семьи не должны владеть землей площадью 0,06 гектара и более, не быть собственниками жилых домов или их частей на территории Подмосковья, а также не отчуждать землю такой же площади с 1 июня 2011 года.