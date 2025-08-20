Более 38 правонарушений предотвратила народная дружина в Балашихе с начала года

Представители Народной дружины Балашихи совместно с сотрудниками Межмуниципального управления МВД «Балашихинское» регулярно патрулируют улицы городского округа, обеспечивая безопасность жителей. Обходы проводятся в разное время суток, что позволяет эффективно контролировать криминогенную обстановку и оперативно реагировать на нарушения, сообщили в администрации Балашихи.

В ходе патрулирований дружинники выявляют и задерживают лиц, подозреваемых в употреблении спиртных напитков и нарушении общественного порядка. Информация о таких случаях незамедлительно передается в Управление территориальной безопасности администрации городского округа. Благодаря налаженному межведомственному взаимодействию с МВД, Росгвардией и другими органами, все сигналы оперативно отрабатываются.

С начала 2025 года Народная дружина Балашихи предотвратила более 38 правонарушений и провела порядка 25 мероприятий по противодействию нелегальной миграции. В рамках этой работы было проверено около 350 человек.

«Наша цель — обеспечить безопасность и спокойствие жителей. Совместная работа с полицией и другими службами позволяет эффективно бороться с правонарушениями и поддерживать порядок на улицах», — отметили в Народной дружине.

Такая активная деятельность помогает не только пресекать нарушения, но и повышать уровень доверия жителей к мерам по обеспечению безопасности в городском округе.