Более 370 упавших из-за непогоды деревьев убрали в Подмосковье

Мощный циклон пришел в Подмосковье, принеся мокрый снег и сильный ветер. Из-за непогоды в регионе рухнули 872 дерева. Из них 370 уже убрали.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, коммунальные службы устранят еще 500 деревьев в течение суток. При этом завалы на проездей части уберут в ближайшие два часа.

Всего в этих работах задействовали 197 автовышек и 110 бригад.

Больше всего деревьев убрали в Балашихе, Серпухове, Королеве, Люберцах и Раменском.

Вице-губернатор Владислав Мурашов рассказал, что подготовку к снегопаду начали с выходных. Сегодня с пяти утра на улице вышли более 500 спецмашин и пять тысяч дворников.

«Если температура будет отрицательной, то приступим к противогололедной обработке дорог и дворов. Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега у нас зафиксировано более 800 упавших деревьев, свыше 370 уже ликвидировали. В МБУ мобилизованы бригады, поэтому в течение суток мы полностью устраним эти ситуации и расчистим территории», — сказал Владислав Мурашов.

Жителей призвали быть осторожными и не парковать машины под деревьями.