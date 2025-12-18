Более 370 малых архитектурных форм обновили в Истре в 2025 году

В этом году коммунальные службы муниципального округа Истра привели в порядок более 370 лавочек и урн по всей территории района. Работы носят комплексный характер: где-то достаточно косметического обновления, а где-то требуется полная замена объекта.

За 12 месяцев в округе отремонтировали 24 урны и 206 скамеек, установили 69 новых мусорных контейнеров и 23 лавочки, а также покрасили еще 55 малых архитектурных форм во дворах муниципалитета. Такие работы защищают металл и дерево от внешних воздействий и поддерживают эстетический вид двора. Как подчеркивают в муниципальном учреждении, своевременный ремонт и поддержание оборудования в исправном состоянии — ключевой фактор безопасности для всех жителей, особенно для детей и пожилых людей.

«Наша главная задача — предотвратить возможные несчастные случаи, — отметил исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения „ДОДХИБ“ Николай Белозеров. — Регулярная проверка, покраска и оперативный ремонт поврежденных конструкций позволяют этого избежать. В итоге мы получаем безопасные и ухоженные дворы, которые создают комфортную атмосферу и делают весь округ более привлекательным для жизни».

Кроме того, регулярное обновление скамеек, урн и других малых архитектурных форм необходимо, чтобы продлить срок службы конструкций и сохранить их функциональность.