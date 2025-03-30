Более 370 кубометров мусора собрали на субботнике в Подольске

Глава Подольска Григорий Артамонов, его заместители, а также депутаты и активисты округа вышли на уборку сквера имени Долгого возле усадьбы Ивановское. На субботнике подмели дорожки, привели в порядок насаждения, собрали более 370 кубометров мусора и прошлогодней листвы.
Кроме того, в этот день в Подольске прошла уборка на 10 общественных пространствах и территориях школ. В инициативе поучаствовали команды предприятий округа.
«Уже в следующую субботу вновь выйдем на улицы Подольска, чтобы продолжить благоустраивать наш любимый округ», — сказал Артамонов.
Также глава Подольска пригласил присоединиться к акции всех неравнодушных жителей, чтобы делать округ чище и красивее вместе.
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