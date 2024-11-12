Более 3,7 тысячи автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Более 3,7 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья на прошлой неделе. Водители грубо нарушили правила остановки и стоянки.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, наибольшее количество машин эвакуировали в Красногорске, Мытищах, Химках, Ленинском и Пушкинском городских округах.

В ведомстве напомнили, что эвакуировать автомобиль могут в том случае, если его оставили в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» без наличия оснований, также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе, на остановке общественного транспорта, или если автомобиль препятствует проезду экстренных служб.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или проверить на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.