Более 3,7 тысячи анализов качества воды провели в Подмосковье за февраль

Специалисты Мособлводоканала регулярно проводят отбор и анализ качества питьевой и сточной воды. В феврале они осуществили 3,7 тысячи исследований. Анализ позволяет обеспечить жителей качественной водой и защитить окружающую среду.

В феврале специалисты изучили 2,4 тысячи образцов питьевой и 1,2 тысячи — сточной воды. А всего с начала года число проанализированных проб составило 6,8 тысячи.

«Сотрудники предприятия следят за качеством воды, начиная с момента забора сырья из природных источников и заканчивая доставкой потребителям. Забор проб выполняется на водозаборных узлах, станциях водоподготовки, городской водопроводной сети, очистных сооружениях, контрольных колодцах», — сказали в МинЖКХ Подмосковья.

При проведении исследований уделяют внимание температуре, прозрачности, кислотности, количеству бактерий, содержанию солей тяжелых металлов и органических соединений.