Более 37 тысяч раз воспользовались компенсацией ЖКУ в Подмосковье с начала года

С начала года более 37 тысяч жителей Московской области воспользовались услугой по компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги на региональном портале, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Оформить компенсацию могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Московской области, такие как многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие.

Для получения услуги необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронное заявление, ввести реквизиты организации жилищно-коммунального хозяйства или приложить документы, подтверждающие оплату.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней. Оформить ее можно на региональном портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги».