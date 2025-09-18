Более 37 тысяч исследований на грипп птиц провели в Подмосковье с января

В Подмосковье продолжают работать над тем, чтобы не допустить вспышек опасных болезней у животных. С начала года ветеринары Минсельхоза региона проверили более 37,5 тысячи проб на птичий грипп — это опасный вирус, который быстро распространяется и может привести к большим потерям в хозяйствах.

В ведомстве сообщили, что заболевших птиц не выявили. Специалисты регулярно берут анализы, следят за санитарным состоянием предприятий и соблюдением ветеринарных правил. Это помогает сохранять безопасность и качество продукции.

Кроме того, в план профилактики входит обход территорий птицефабрик и мест массового скопления птиц, проверка систем защиты на предприятиях, контроль за правильной утилизацией отходов и разъяснительная работа с фермерами. Адреса и телефоны государственных ветклиник можно найти на интерактивной карте.