Более 360 жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию за неделю

В Ленинском округе продолжается диспансеризация населения. Еще 362 человека проверили свое здоровье в Видновской клинической больнице.

По словам врачей, особое внимание они уделяют профилактике онкологических заболеваний.

«В связи с чем проводим маммографию женщинам, мазок на онкоцитологию, анализ крови на простатспецифический антиген мужчинам и анализ кала на скрытую кровь. Все отклонения мы отрабатываем и направляем пациентов на второй этап диспансеризации к узким специалистам, в зависимости от выявленных отклонений от нормы в результатах анализов», — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Видновской больницы Людмила Сухорукова.

Отметим, проверить здоровье может каждый житель Ленинского округа вне зависимости от прикрепления к Видновской клинической больнице. Диспансеризация входит в перечень бесплатных услуг по полису ОМС. Обследование займет всего два часа. Подобный скрининг поможет выявить заболевания на ранних стадиях.

«По отклонениям в ходе обследований часто выявляются случаи повышенного холестерина, фиброзно-кистозной мастопатии и внушающий опасения уровень простатического специфического антигена», — добавила Людмила Сухорукова.

Жители Ленинского округа могут записаться на диспансеризацию по телефону 122 или на портале Госуслуг в личном кабинете.

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