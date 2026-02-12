Более 360 тысяч пассажиров перевез в январе общественный транспорт Солнечногорска

В администрации городского округа Солнечногорск подвели итоги работы муниципального транспорта за январь 2026 года. За первый месяц года автобусами воспользовались около 360 тысяч человек.

Показатель выполнения рейсов составил 87%. Снижение связано с погодными условиями — снегопадами и сильными морозами. Для стабилизации ситуации усилен контроль технического состояния подвижного состава перед выходом на линию, а также обеспечена оперативная замена автобусов в случае их неисправности.

«Особое внимание уделяется взаимодействию с пассажирами. За отчетный период поступило 64 обращения с жалобами, большинство из которых касалось маршрута № 30 „Солнечногорск-74 км“, связанного с проблемами проезда в поселок Головково из-за нерасчищенных дорог. Проблемы оперативно устранены подрядчиком, движение восстановлено согласно установленному графику», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Жители округа могут направлять обращения и предложения по работе общественного транспорта на Горячую линию главы по телефону 8(800) 201-67-47, а также через региональный портал «Добродел».