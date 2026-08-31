Более 360 тысяч человек посетили парк Кривякино в Воскресенске за лето

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске с 1 июня посетили более 360 тысяч человек. Всего с начала года количество гостей составило 750 тысяч.

Усадьба Кривякино, основанная в конце 1760-х годов генерал-майором А. Г. Замятиным, является значимым памятником истории Подмосковья. Сегодня парк сочетает атмосферу прошлого и современные удобства. Для посетителей обустроены живописные аллеи, игровая площадка, сцена, танцевальная зона и амфитеатр.

В парке регулярно проходят культурные и благотворительные мероприятия. 27 августа здесь состоялась акция «Собери ребенка в школу»: более 100 рюкзаков с канцелярией передали семьям в трудной жизненной ситуации.

1 сентября с 12:00 до 15:00 в парке пройдет праздник «Парк знаний». Для детей и родителей подготовили интеллектуальные игры, активные конкурсы, мастер-классы по изготовлению браслетов и закладок для книг, научный мастер-класс по выращиванию коллоидного сада и концертно-развлекательную программу.