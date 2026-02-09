Более 360 школьников посетили День открытых дверей в Наро-Фоминском техникуме

6 февраля Наро-Фоминский техникум распахнул свои двери для более чем 360 выпускников 9-х классов школ Наро-Фоминского городского округа, их родителей и педагогов. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

На мероприятии были организованы мастер-классы, которые позволили участникам на практике ознакомиться с основными навыками по различным направлениям. Помощники машиниста продемонстрировали, как проводится осмотр колесной пары и автосцепки. Операторы-наладчики металлообрабатывающих станков провели занятия по программированию и вытачке деталей на станках с числовым программным управлением (ЧПУ). Сварщики показали, как выполняются сварочные швы, а электромонтеры — как проводится осмотр двигателя и систем автомобилей, а также ремонтные работы. Команда поваров техникума предложила профессиональные пробы по приготовлению блинов, а слесари продемонстрировали процесс гибки металла.

Кроме того, для родителей были организованы консультации, где они могли задать вопросы о процессе обучения и перспективах трудоустройства выпускников техникума.