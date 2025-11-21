Более 3,6 тысячи незаконных ларьков снесли в Подмосковье с начала года

Незаконные киоски продолжают демонтировать в Подмосковье. С начала года на территории региона снесли более 3,6 тысячи ларьков и павильонов, установленных с нарушениями. Это в 11 раз больше, чем годом за аналогичный период 2024 года.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, нелегальные торговые точки часто появляются там, где в них нет потребности, в том числе рядом с большими магазинами.

«С начала года в Подмосковье демонтировали более 3 600 НТО. Это — объекты, которые не внесены в схему размещения муниципалитетов, действуют без договоров на установку и эксплуатацию, а также не соответствуют современным стандартам благоустройства», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Среди других нарушений в таких ларьках — несоблюдение миграционного законодательства, работа сотрудников без трудоустройства, а также продажа товаров без сопроводительных документов и нарушение санитарных норм.

Теперь, как подчеркивают в ведомстве, места после сноса будут благоустраивать. Например, в поселке Нахабино на площадке незаконного киоска уже высадили 20 туй, а в Серпухове на месте демонтированного павильона планируют обустроить сквер. Работу в направлении продолжат и в следующем году.

Представители областного Минсельхоза обращают внимание, что снос НТО не влияет на уровень обеспеченности товарами и услугами. Для жителей работают более 56 тысяч стационарных магазинов, свыше восьми тысяч точек общепита и примерно 21 тысячи предприятий бытового обслуживания. Кроме того, в регионе активно развивается автоматизированная торговля.