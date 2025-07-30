Более 36 тысяч тонн кормов заготовят на зиму агрохозяйства Зарайского округа

Сельскохозяйственные предприятия муниципалитета активно продолжают заготовку кормов для скота. Агрохозяйствам округа предстоит заготовить около 24,3 тысячи тонн сочных и 12,6 тысячи тонн грубых кормов.

В настоящее время завершен первый укос травы на общей площади 2 454 гектаров, успешно произведено 25,2 тысячи тонн сенажа и 662 тонны качественного сена. Расчет потребности исходит из примерной нормы: на каждую условную голову скота приходится 4,8 и 3,8 тонны кормовых единиц. По объемам производства уверенно лидирует предприятие «Сельхозпродукты».

Перед сельхозпроизводителями поставлена цель — обеспечить достаточный объем и высокое качество кормов для комфортного содержания всех сельскохозяйственных животных.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко подчеркнул, что от грамотно организованной кормозаготовительной кампании зависит успешная зимовка скота, благополучие и продуктивность всей животноводческой отрасли в целом.